Börsencrash & systemische Risiken – Laut Whistleblower durch Manipulation

Feb 14, 2018

Börsencrash – reine Manipulation?

Laut einem Whistleblower war der letzte Börsen-Crash manipuliert. Zumindest wird diese Meinung vom US-Anwalt Zuckerman in einem offiziellen Schreiben an die CFTC, die US-amerikanische Finanzregulierungsbehörde, kundgetan.

Jason Zuckerman vertritt Whistleblower; dieses Mal einen hochrangigen, der schon in vielen großen Investmentfirmen angestellt war.

Börsencrash durch Manipulation des VIX-Index

Der VIX-Index oder kurz VIX (CBOE Volatility Index) ist ein Volatilitätsindex, der Kursschwankungen wiedergibt. Ein Konstruktionsfehler des VIX und präzise programmierte Algorithmen hätten diesen Index nach Whistleblower-Angaben ohne wirklich ausgeführte Transaktionen bewegt.

Vielmehr hätten reine Scheingebote auf Optionsgeschäfte ausgereicht, um zahlreiche Investoren und Kleinanleger um etliche Milliarden zu prellen. Der tatsächlich entstandene Schaden ist noch zu ermitteln.

Systemische Risiken durch Börsencrash inbegriffen

Dabei seien systemische Risiken und zwar für die komplette Bandbreite an den Finanzmärkten eingegangen worden. Unrealistisch gepreiste Optionen fanden bei diesen Scheingeschäften offensichtlich keine Abnehmer, spielten jedoch bei der Preisung des VIX mit.

Zuckerman habe die Behörden nach Presseangaben bereits früher auf potentielle Manipulationen hingewiesen. Die bewussten Manipulationen gefährden sowohl die Realgüterwirtschaft als auch die Finanzmarktstabilität. In der letzten Woche waren zahlreiche Börsen nach unten gerauscht.

CBOE weist Vorwürfe von Whistleblower zurück

CBOE, die Börse in Chicago, bezeichnete den Brief Zuckermans als unglaubhaft. Sie wirft Zuckerman in einer offiziellen Stellungnahme sachliche Fehler vor.

Andere Kapitalmarktexperten verweisen auf die hohen Volumina bei ETPs (Exchange Traded Products).

Sie suchen News zum Finanzmarktgeschehen? Aktuelle Kurse & Charts realtime? Herzlich willkommen auf der Webpräsenz von SmartestFinance!

Bildnachweis: stocksnap.io